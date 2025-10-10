Comerciante próximo a poço compra água por falhas no rodízio

A falta de cumprimento do rodízio de abastecimento de água no bairro Alto Paraíso tem gerado prejuízos para comerciantes locais. Um comerciante, que preferiu não se identificar, relatou ter gasto mais de R$ 1 mil em galões de água mineral e caminhão-pipa para manter o funcionamento de seu estabelecimento, localizado a apenas um quarteirão do poço do bairro.

Segundo ele, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) não está respeitando o cronograma de rodízio, que deveria alternar períodos de 72 horas com e sem fornecimento de água. “O caminhão-pipa do DAE até veio aqui umas duas vezes, mas trouxe pouca água. Nosso consumo é alto. Temos a parte da limpeza, pois servimos almoço e jantar, tanto para clientes como para empresas. Quando estamos sem água, tenho que comprar galões de água mineral para fazer nossa comida”, afirmou.

Desde o início do racionamento, o comerciante já adquiriu 50 galões de água mineral, além de contratar um caminhão-pipa por conta própria. “Os gastos já passam de R$ 1 mil”, lamenta.