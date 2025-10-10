Comerciante próximo a poço compra água por falhas no rodízio

A falta de cumprimento do rodízio de abastecimento de água no bairro Alto Paraíso tem gerado prejuízos para comerciantes locais. Um comerciante, que preferiu não se identificar, relatou ter gasto mais de R$ 1 mil em galões de água mineral e caminhão-pipa para manter o funcionamento de seu estabelecimento, localizado a apenas um quarteirão do poço do bairro.
Segundo ele, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) não está respeitando o cronograma de rodízio, que deveria alternar períodos de 72 horas com e sem fornecimento de água. “O caminhão-pipa do DAE até veio aqui umas duas vezes, mas trouxe pouca água. Nosso consumo é alto. Temos a parte da limpeza, pois servimos almoço e jantar, tanto para clientes como para empresas. Quando estamos sem água, tenho que comprar galões de água mineral para fazer nossa comida”, afirmou.
Desde o início do racionamento, o comerciante já adquiriu 50 galões de água mineral, além de contratar um caminhão-pipa por conta própria. “Os gastos já passam de R$ 1 mil”, lamenta.
Em nota, o DAE informou “que a região próxima ao reservatório Alto Paraíso está localizada em uma área topograficamente elevada, o que torna a recuperação do abastecimento mais lenta nos imóveis nas proximidades, especialmente durante o período de escassez hídrica do Rio Batalha. Por essa razão, o fornecimento de água pode apresentar intermitências, inclusive nos dias programados para abastecimento”.
Como forma de mitigar os efeitos da seca nessas áreas mais críticas, o DAE tem reforçado abastecimento da população através de caminhões-pipa. A autarquia salienta que os casos de falta de água devem ser comunicados pelo telefone 0800 771 0195, para verificação técnica da ocorrência e atendimento via caminhão-pipa.