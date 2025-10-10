Em Piraju, MPSP investiga suspeita de corrupção envolvendo médico

Operação realizada nesta quarta-feira (8) resultou no cumprimento mandados de busca e apreensão em três endereços ligados a alvos de uma investigação que apura a prática, em tese, de corrupção passiva por médicos que atuam no município de Piraju. Conduzidos pela 1ª Promotoria de Justiça local, os trabalhos se debruçam sobre possíveis cobranças indevidas de valores de pacientes para a realização de cirurgias custeadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo das diligências foi apreender documentos, aparelhos eletrônicos e outros elementos de interesse para a investigação. Por força de decisão da Vara das Garantias da Região Administrativa Judiciária de Bauru, uma pessoa teve suspenso seu contrato de prestação de serviços com a Organização Social Sociedade de Beneficência de Piraju (Hospital de Piraju), sendo afastada das suas funções.

Pacientes que tenham efetuado pagamentos a médicos vinculados ao Hospital de Piraju para fazer procedimentos cirúrgicos custeados pelo SUS podem, caso desejem, colaborar com as investigações procurando a Promotoria de Justiça de Piraju, situada no Fórum da Comarca, a fim de prestar informações capazes de auxiliar na apuração dos fatos e na responsabilização de eventuais autores.