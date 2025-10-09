Prefeitura de Bauru alerta para fake news sobre cestas básicas

A Prefeitura de Bauru alerta que é falsa uma mensagem que circula na internet que chama a população para comparecer até a prefeitura nesta sexta-feira (10) para receber cestas básicas. Trata-se de fake news, explica a assessoria de imprensa. Nenhuma distribuição neste sentido está prevista.

As famílias que estiverem em situação de vulnerabilidade social devem procurar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais perto de sua residência, na qual é feita a análise social de cada caso e a inscrição no Cadastro Único, para a inserção em programas de benefícios eventuais, como a entrega de cestas básicas, ou em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A prefeitura lembra ainda que as informações sobre todas as ações do município estão nos canais oficiais, que são o site e as mídias sociais da adminstração municipal.