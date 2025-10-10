Caminhada Rosa de Bauru estreia pedalada contra o câncer

Tradicional em Bauru, a Caminhada Rosa contará neste ano, pela primeira vez, com ciclismo. Em alusão ao Outubro Rosa, movimento mundial de combate ao câncer de mama, o evento será no próximo domingo (19), às 8h30, no quarteirão 16 da avenida Getúlio Vargas.
A iniciativa, realizada pelas organizações sociais Amigas do Peito e Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB), promete mobilizar a cidade em prol da prevenção, do diagnóstico precoce e da valorização da vida.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama será a mais incidente entre as mulheres brasileiras no triênio 2023-2025, com milhares de novos casos esperados. A prática de atividades físicas, alimentação saudável e exames preventivos são pilares fundamentais na luta contra a doença. E é justamente esse o propósito do evento: promover saúde, informação e apoio às pacientes. Neste ano, a caminhada terá quatro quilômetros e a pedalada oito quilômetros.
A expectativa é reunir centenas de participantes — entre famílias, crianças e até pets — em um grande movimento de solidariedade. Além do incentivo à atividade física, o evento terá sorteios, atrações musicais, realização de exames preventivos e espaços voltados para o acolhimento e autoestima das mulheres em tratamento.
Mais do que uma caminhada ou uma pedalada, o evento é uma celebração da vida e da força feminina, diz a presidente da Amigas do Peito, Alaise Pinheiro. Para ela, é um momento de união da comunidade bauruense em torno de uma causa urgente, que exige não apenas atenção médica, mas também empatia, informação e prevenção.
A Pedalada e Caminhada Rosa é aberta ao público e toda a população está convidada a vestir rosa (cor da camiseta que é entregue a quem faz a inscrição), movimentar o corpo e o coração, e fazer parte dessa rede de apoio que salva vidas.
“Todo o recurso arrecadado será destinado aos projetos do Banco de Lenço do Instituto Quimioterapia e Beleza e também das Amigas do Peito, que já doou mais de 50 mil lenços para mulheres em tratamento oncológico em todo o país, e que há 22 anos presta assistência a mulheres acometidas pelo câncer de mama, além de promover ações preventivas de combate à doença”, acrescenta Alaise Pinheiro.
No sábado (25), haverá o Mutirão da Mama, no Hospital Estadual, das 8h às 15h. As informações para inscrições serão divulgadas pelo grupo Amigas do Peito nos próximos dias. A missa de encerramento será realizada no domingo (26), às 19h, na Igreja São Sebastião.
A inscrição para a atividade pode ser feita de duas formas:
Camisetas das Amigas do Peito: Inscrição: https://forms.gle/h2zcCtL36RXKuuyc8 ou pelo site www.amigasdopeito.com
Compra presencial: Sede das Amigas do Peito (rua Monsenhor Claro, 11-62) ou Lojas Musa - avenida Getúlio Vargas e Calçadão da rua Batista de Carvalho
Kits do IQeB: estampa exclusiva assinada pela artista plástica Isabela Oliveira https://www.ticketsports.com.br/e/pedaladaecaminhadarosaiqeb