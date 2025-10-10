Caminhada Rosa de Bauru estreia pedalada contra o câncer

Tradicional em Bauru, a Caminhada Rosa contará neste ano, pela primeira vez, com ciclismo. Em alusão ao Outubro Rosa, movimento mundial de combate ao câncer de mama, o evento será no próximo domingo (19), às 8h30, no quarteirão 16 da avenida Getúlio Vargas.

A iniciativa, realizada pelas organizações sociais Amigas do Peito e Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB), promete mobilizar a cidade em prol da prevenção, do diagnóstico precoce e da valorização da vida.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama será a mais incidente entre as mulheres brasileiras no triênio 2023-2025, com milhares de novos casos esperados. A prática de atividades físicas, alimentação saudável e exames preventivos são pilares fundamentais na luta contra a doença. E é justamente esse o propósito do evento: promover saúde, informação e apoio às pacientes. Neste ano, a caminhada terá quatro quilômetros e a pedalada oito quilômetros.