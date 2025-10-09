Evento 'Adote um Amigo' será realizado neste sábado em Bauru

A Prefeitura de Bauru promove neste sábado (11), das 9h às 12h, o evento ‘Adote um Amigo’, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A ação, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) com apoio do CCZ, integra o Programa ‘Amigo Caramelo’ e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos adultos que aguardam um novo lar.

O evento busca ampliar o acesso de moradores interessados em adotar um animal, especialmente aqueles que não conseguem comparecer ao local de segunda a sexta-feira. Todos os animais disponíveis para adoção estão castrados, microchipados, vacinados e vermifugados. Para adotar, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento pessoal com foto e comprovante de residência. A orientação é para que os adotantes levem coleira com guia para os cães, e caixa de transporte obrigatória para os gatos.

A Semab reforça que a adoção é um ato de amor e responsabilidade, e lembra que abandono e maus-tratos a animais são crimes passíveis de multa e reclusão.