Morre em Bauru a empresária Maria Cherubina Cirne Moreira

Faleceu nesta quinta-feira (9), em Bauru, a empresária e socialite Maria Cherubina Cirne Moreira, aos 84 anos. Mulher de personalidade marcante, espírito ativo e presença constante na vida social e cultural da cidade, ela combinava elegância e franqueza. O velório ocorre no Centro Velatório terra Branca – Salão Nobre 1, e o sepultamento está marcado para esta quinta-feira (9), no Cemitério da Saudade.
Nascida e criada em São Paulo, Maria Cherubina mudou-se para Bauru no início da década de 1960, acompanhando os pais que decidiram tentar a vida no comércio local. A família inaugurou a padaria Good Bread, uma das primeiras da cidade a introduzir produtos diferenciados como croissants e salgados finos — uma inovação para a época.
Embora os pais tenham retornado à capital, Cherubina permaneceu em Bauru, impulsionada por um amor: o bauruense Mauro Moreira, com quem se casou e construiu uma vida. O casal teve dois filhos e ela se orgulhava também dos três netos, presença constante em suas conversas e fonte de alegria em seus últimos anos.
Além da atuação no comércio, ela foi advogada formada pela Universidade Católica de Santos e se dedicou a outros empreendimentos locais, como o restaurante por quilo Max Salada e a fábrica de sorvetes Colorê, no Bauru Shopping. Também cultivava paixões artísticas — apreciava cinema, música, literatura e artes plásticas, chegando a produzir e expor suas próprias pinturas.
Personalidade forte e olhar crítico
Descrita por amigos como “mulher de fibra, vaidosa e opinativa”, Maria Cherubina não se furtava a manifestar seu ponto de vista sobre temas públicos. Aos 68 anos, em entrevista concedida ao JC/JCNET, em 2009, ela se definiu como uma mulher “ousada em certos assuntos”, convicta da importância da participação cidadã e do direito de cobrar resultados do poder público.
“Sempre ensino que devemos exigir respeito do poder público. Cobro dos políticos e sempre estou de olho. Voto. E pretendo continuar votando enquanto estiver viva”, declarou, em uma de suas falas marcantes naquela entrevista ao JC.
Sua presença em eventos culturais, artísticos e beneficentes de Bauru tornou-se uma constante ao longo das décadas, consolidando sua imagem como uma das figuras mais conhecidas da sociedade bauruense.
Com sua partida, Bauru se despede de uma mulher que marcou época pela forma intensa de viver, pela firmeza com que defendia suas opiniões e pelo carinho com que cultivou laços pessoais e comunitários. Seu legado permanece na memória afetiva de quem a conheceu — como exemplo de força, autenticidade e amor pela cidade que escolheu para chamar de lar.