Morre em Bauru a empresária Maria Cherubina Cirne Moreira

Faleceu nesta quinta-feira (9), em Bauru, a empresária e socialite Maria Cherubina Cirne Moreira, aos 84 anos. Mulher de personalidade marcante, espírito ativo e presença constante na vida social e cultural da cidade, ela combinava elegância e franqueza. O velório ocorre no Centro Velatório terra Branca – Salão Nobre 1, e o sepultamento está marcado para esta quinta-feira (9), no Cemitério da Saudade.

Nascida e criada em São Paulo, Maria Cherubina mudou-se para Bauru no início da década de 1960, acompanhando os pais que decidiram tentar a vida no comércio local. A família inaugurou a padaria Good Bread, uma das primeiras da cidade a introduzir produtos diferenciados como croissants e salgados finos — uma inovação para a época.

Embora os pais tenham retornado à capital, Cherubina permaneceu em Bauru, impulsionada por um amor: o bauruense Mauro Moreira, com quem se casou e construiu uma vida. O casal teve dois filhos e ela se orgulhava também dos três netos, presença constante em suas conversas e fonte de alegria em seus últimos anos.