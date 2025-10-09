09 de outubro de 2025
CASO CLAUDIA

“Dia será difícil para família”, diz advogado de defesa; VÍDEO

Por Bruno Freitas | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Letícia Lobo, filha de Claudia, chega ao Fórum com o advogado Alisson Caridi
Letícia Lobo, filha de Claudia, chega ao Fórum com o advogado Alisson Caridi

O advogado Alisson Caridi, que representa a família de Claudia Regina da Rocha Lobo, chegou na manhã desta quinta-feira (9) ao Fórum de Bauru para acompanhar o julgamento do ex-presidente da Apae Bauru Roberto Franceschetti Filho e do ex-funcionário do almoxarifado da entidade Dilomar Batista. Ambos serão submetidos ao Tribunal do Júri e respondem por crimes relacionados à morte da então secretária-executiva da instituição, desaparecida desde agosto de 2024.

Ele acompanhava Letícia Lobo, filha da vítima, que não falou com a imprensa. Segundo Caridi, o dia promete ser emocionalmente difícil para os familiares de Claudia, mas há expectativa pela responsabilização dos réus.

“Para nós, há provas suficientes de que Cladia foi assassinada no dia 6 de agosto. Exames periciais demonstram isso”, afirmou o advogado, ao entrar no prédio do Fórum.

