Sesi Vôlei Bauru vence a primeira da final fora de casa

Em uma partida eletrizante do início ao fim, o Sesi Vôlei Bauru deu um passo importante na busca pelo título do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2025, na noite desta quarta-feira (8), ao vencer o Paulistano Barueri por 3 sets a 2 (21/25, 25/17, 25/15, 18/25 e 15/13), na casa das adversárias, no ginásio José Corrêa.
A segunda e última partida da decisão acontece no sábado (11), às 21h30, em Bauru. O Paulistano Barueri precisa vencer para forçar o golden set.
O time de Barueri largou na frente no quinto e decisivo set, abrindo 4 a 1 e depois 5 a 2. Pouco depois, num ponto de Aline Segato no corredor, o time da casa fez 7 a 4. Aos poucos, porém, o Sesi-Bauru foi reagindo. Até que Diana parou um ataque de Jheovana, e a equipe visitante igualou em 8 a 8. A partir de então, o jogo ficou ainda mais emocionante e disputado ponto a ponto.
Num momento importante da partida, Jheovana foi bloqueada por Nia Reed, e o Sesi-Bauru fez 13 a 11. Na raça, o Barueri foi buscar o empate com Aline Segato: 13 a 13. Só que o Sesi-Bauru foi melhor nos momentos decisivos, vencendo por 15 a 13.