Hospital Estadual promove visita para filhos de colabolaboradores

No dia 7 de outubro (terça-feira), o Hospital Estadual de Bauru (HEB), unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp, abriu suas portas de forma especial para receber os filhos de colaboradores e de funcionários de empresas terceirizadas que atuam na unidade. A atividade aconteceu das 13h às 16h e teve como objetivo apresentar o hospital às crianças de forma lúdica e acolhedora.



A proposta é permitir que os pequenos conheçam o ambiente onde seus pais e mães passam grande parte do dia, criando conexões afetivas com o local de trabalho da família. A iniciativa reforça a importância de valorizar não apenas os espaços assistenciais, mas também as áreas administrativas e de apoio, que integram a rotina hospitalar e são fundamentais para o bom funcionamento da instituição.

Mais do que uma visita, a ação representa uma oportunidade simbólica de mostrar às crianças o impacto do trabalho de seus responsáveis no cuidado com a saúde da população e como cada função, seja na linha de frente ou nos bastidores, faz diferença no dia a dia de um hospital.