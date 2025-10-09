09 de outubro de 2025
FOB-USP realiza pesquisa com alinhadores ortodônticos

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Universidade de São Paulo (USP) convida voluntários com idade entre 14 e 30 anos e má oclusão de classe 2
A Disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) convida voluntários com idade entre 14 e 30 anos e má oclusão de classe 2 (quando os dentes de cima estão muito à frente dos dentes de baixo) para participarem de pesquisa com alinhadores ortodônticos.

Os interessados devem comparecer na Clínica de Ortodontia da FOB-USP no dia 15 de outubro (quarta-feira), às 14h, para avaliação odontológica com auxílio de espátula de madeira.

Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável. Para entrar na Faculdade e participar da triagem, será necessário apresentar documento com foto do paciente e, quando este for menor de 18 anos, também do responsável que estiver acompanhando.

A entrada de pedestres ao campus USP de Bauru poderá ser feita pela Portaria 1 (Alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75) ou Portaria 2 (Rua Henrique Savi, quadra 2). Os pacientes selecionados para a pesquisa receberão tratamento ortodôntico com alinhadores. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3235-8215, da Clínica de Ortodontia da FOB-USP.

