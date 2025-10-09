Caso Cláudia: júri de crime que chocou Bauru começa logo mais

Começa logo mais, às 9h, no Fórum de Bauru, o julgamento de um dos crimes de maior repercussão da história recente da cidade: o assassinato de Claudia Regina da Rocha Lobo, ex-secretária-executiva da Apae.

Sentarão no banco dos réus o ex-presidente da associação, Roberto Franceschetti Filho, e o ex-funcionário do almoxarifado da entidade, Dilomar Batista. Ambos serão submetidos ao Tribunal do Júri e respondem por crimes ligados à morte de Claudia, desaparecida desde agosto de 2024.

A sessão estará sob a presidência do juiz Jair Antônio Pena Junior, da 1.ª Vara Criminal. O julgamento poderá se estender até esta sexta-feira (10), devido à complexidade do caso e ao número de testemunhas arroladas.

Escolta