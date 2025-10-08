DAE inicia perfuração de poço do Complexo de Val de Palmas

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciou nesta quarta-feira (8) a primeira obra de perfuração de poço do Complexo de Val de Palmas, dentro do Programa ‘Água de Todos’, que reduzirá a dependência do Rio Batalha. Este é o segundo de um conjunto de quatro poços que serão perfurados em Val de Palmas, e foi viabilizado como antecipação da contrapartida de um empreendimento privado.

O primeiro poço está em fase de licitação, e será perfurado com recursos do próprio DAE. Já a licitação do terceiro poço será realizada pela prefeitura, e o quarto poço será licitado pelo DAE, assim que o financiamento de R$ 40 milhões com a Caixa, já aprovado pela Câmara Municipal, for liberado. Além dos quatro poços, serão construídos dois reservatórios e uma adutora que levará a água destes novos reservatórios até o reservatório já existente no Alto Paraíso, com recursos do município.

As obras vão permitir que a região da Vila Falcão, Vila Pacífico, Alto Paraíso e Vila Industrial passem a receber a água dos poços, e portanto deixarão de depender do Rio Batalha. Atualmente, 27% da população do município depende do Rio Batalha, índice que será reduzido para 12,5% com os novos investimentos.