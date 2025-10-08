ABDA é certificada pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpico

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) acaba de conquistar mais um importante reconhecimento em sua trajetória. A entidade recebeu o Certificado de Filiação nº 178 do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que a habilita a participar de futuros editais voltados ao fomento de modalidades paralímpicas em todo o país.

O processo de filiação foi concluído com sucesso, com base no parecer técnico nº 087/2025, atestando que a ABDA está em total conformidade com o Regulamento de Filiação do CBCP. A entidade passa a integrar o Comitê na condição de Filiada Participante, categoria destinada a clubes que, além das atividades paradesportivas, também oferecem modalidades convencionais.

Embora não tenha direito a voto dentro do CBCP, a ABDA está apta a concorrer em editais que venham a ser publicados para obtenção de recursos financeiros, destinados à aquisição de materiais, pagamento de professores, entre outras ações que fortaleçam o desenvolvimento do paradesporto.