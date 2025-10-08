ABDA é certificada pelo Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpico

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) acaba de conquistar mais um importante reconhecimento em sua trajetória. A entidade recebeu o Certificado de Filiação nº 178 do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que a habilita a participar de futuros editais voltados ao fomento de modalidades paralímpicas em todo o país.
O processo de filiação foi concluído com sucesso, com base no parecer técnico nº 087/2025, atestando que a ABDA está em total conformidade com o Regulamento de Filiação do CBCP. A entidade passa a integrar o Comitê na condição de Filiada Participante, categoria destinada a clubes que, além das atividades paradesportivas, também oferecem modalidades convencionais.
Embora não tenha direito a voto dentro do CBCP, a ABDA está apta a concorrer em editais que venham a ser publicados para obtenção de recursos financeiros, destinados à aquisição de materiais, pagamento de professores, entre outras ações que fortaleçam o desenvolvimento do paradesporto.
Atualmente, a ABDA oferece atividades de paranatação e atletismo ACD (Atletas Com Deficiência), reafirmando sua missão de promover a inclusão social por meio do esporte. A certificação junto ao CBCP representa um passo importante para ampliar oportunidades, contribuir com a valorização das pessoas com deficiência e fomentar a prática esportiva como ferramenta de autoestima, desenvolvimento e transformação social.
“Estar filiada ao CBCP é um reconhecimento ao trabalho que já realizamos e uma oportunidade para crescer ainda mais nas modalidades paralímpicas, oferecendo aos nossos atletas melhores condições para treinar, competir e se desenvolver”, destacou a diretoria da ABDA.
Com essa conquista, a ABDA reforça seu compromisso em ser referência nacional na promoção do esporte como instrumento de cidadania, inclusão e formação de valores.
A ABDA é um projeto sem fins lucrativos mantido pela Zopone Engenharia e Comércio LTDA e apoiado pela Z-Incorporações. A ABDA está certificada junto ao Ministério do Esporte para captação de recursos via Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o auxílio dos parceiros Confiança Supermercados, Cart, Unimed Bauru, Semel e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).