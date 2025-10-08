Sem fiscalização, pé de viaduto em Bauru vira depósito de entulho

Uma área de propriedade da Rumo Logística, localizada entre a malha ferroviária de Bauru e o prolongamento da avenida Nuno de Assis, no ‘pé’ do viaduto Nicola Avallone Júnior (Falcão–Bela Vista), está sendo utilizada irregularmente como depósito de entulho. A empresa não autorizou o uso da área, situada entre a quadra 2 da rua Tiradentes e a quadra 1 da rua José Caciola, próximo ao Fórum.

No local, chama a atenção o volume de descarte irregular, que inclui pedras portuguesas — supostamente oriundas das obras no Calçadão da Batista de Carvalho, segundo moradores do entorno — e blocos de asfalto removidos durante recapeamentos recentes.

Em meio ao cenário de descarte ilegal, uma placa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semmab) informa a proibição da prática, com base no Decreto Federal 6.514/2008. A legislação prevê multas que variam de R$ 5 mil a R$ 50 milhões para crimes ambientais. Apesar da sinalização oficial, o uso da área para despejo de resíduos continua, escancarando a falta de fiscalização e controle.