Casa da Esperança: Deputado Lucas Bove repassa R$ 50 mil

A Casa da Esperança de Bauru (CAESPE) recebe nesta quarta-feira, 8 de outubro, a visita do deputado estadual Lucas Bove (PL), a partir das 16h, para a entrega oficial da emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, destinada à instituição.

Durante a visita, o parlamentar também conhecerá de perto as atividades realizadas pela entidade e ouvirá novas demandas da direção e da equipe técnica da Casa da Esperança, que atua há 30 anos no apoio e assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social.

“Amanhã teremos a visita do deputado Lucas Bove à CAESPE para a entrega da emenda e, também, para ouvir as novas demandas da entidade para continuar a prestar o serviço às crianças e adolescentes, sempre com muita esperança”, destaca Bruno Reis, presidente da Casa da Esperança.