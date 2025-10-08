Boulevard Shopping realiza 'Dia com a PM' neste sábado

Com o objetivo de aproximar a comunidade dos profissionais que atuam diariamente pela segurança pública, o Boulevard Shopping — administrado pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil — promove neste sábado (11), a partir das 10h, o evento “Dia com a PM”, em parceria com o 4.º Batalhão de Caçadores e sua Cia de Força Tática, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a Base de Aviação de Bauru e o 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).
A ação, já tradicional no calendário do centro de compras, integra as comemorações relacionadas ao Dia das Crianças, comemorado no domingo (12 de outubro). Os pequenos, junto de seus familiares e também demais interessados poderão conhecer de perto o trabalho realizado pela Polícia Militar, em um dia com uma programação especial, educativa e repleta de experiências interativas. No dia, haverá a exposição de equipamentos e atividades interativas, como o passeio de viatura, a apresentação do Canil, a simulação de ocorrência e a Camerata da Polícia Militar (banda oficial).
"O 'Dia com a PM' é uma oportunidade de estreitar os laços entre a Polícia Militar e a comunidade, em especial com as crianças e adolescentes, que representam o futuro da nossa sociedade. Mais do que um momento de lazer, buscamos transmitir valores de cidadania, responsabilidade e respeito, mostrando o lado humano da Polícia Militar. A filosofia de Polícia Comunitária se fortalece justamente nesse contato direto, em que a população conhece de perto nosso trabalho e se sente parte ativa da construção de uma sociedade mais segura e integrada", explica o Comandante do Quarto Batalhão de Caçadores, Tenente-Coronel PM Jovercy Bergamaschi Junior.
"Mais do que um dia de diversão, o evento busca fortalecer a relação entre comunidade e corporação, destacando o trabalho diário de diferentes unidades da Polícia Militar. Convidamos a população para prestigiar e participar desse evento especial. Será um prazer receber toda a corporação em nosso centro de compras", ressalta Heliane Simones, superintendente do Boulevard Shopping.
Confira a programação
10h – Cerimônia de Abertura
Piso L2 – em frente ao restaurante Dona Branca
10h às 20h – Exposições de Equipamentos
12h30 – Apresentação do Canil (13° BAEP)
Piso L1 – próximo ao Magazine Luiza
14h às 17h – Passeio de Viatura
Piso L2 - Entrada próxima à Ri Happy
17h – Simulação de Ocorrência (Força Tática)
Piso L3 - Praça de Alimentação
20h – Apresentação da Camerata da Polícia Militar + Encerramento
Piso L3 - Praça de Alimentação
SERVIÇO
O "Dia com a PM" acontece no próximo sábado (11), no Boulevard Shopping. A entrada para o evento é gratuita (acesso ao estacionamento não incluso).