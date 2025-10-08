Projeto de Karatê do BTC conquista 15 medalhas em São Paulo

O Projeto Karatê Cidadão, desenvolvido no Bauru Tênis Clube com apoio da Semel e do Escritório Abramides Gonçalves Advogados, fez bonito no Circuito da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp). Os meninos e meninas trouxeram 15 medalhas na bagagem. A competição foi disputada no Complexo Esportivo Baby Barioni, em São Paulo.

Recentemente, os karatecas haviam recebido as suas novas graduações (faixas).

AS PREMIAÇÕES