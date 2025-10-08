Projeto de Karatê do BTC conquista 15 medalhas em São Paulo

O Projeto Karatê Cidadão, desenvolvido no Bauru Tênis Clube com apoio da Semel e do Escritório Abramides Gonçalves Advogados, fez bonito no Circuito da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp). Os meninos e meninas trouxeram 15 medalhas na bagagem. A competição foi disputada no Complexo Esportivo Baby Barioni, em São Paulo.
Recentemente, os karatecas haviam recebido as suas novas graduações (faixas).
AS PREMIAÇÕES
Na categoria Kata, Maria Elisa Catani garantiu a medalha de bronze na categoria Sub-8. Na Sub-10, Isabela Scarpim de Oliveira Silva e Davi Lucas Silvestre de Souza também ficaram com o bronze. Já na categoria Sub-12, os atletas Allana Rafaella Silva de Souza, Ítalo Noboth Neves Neto e Rafael Neves Lopitegui conquistaram o bronze. Na Sub-14, Henrique Vaz Ribeiro, Francisco Nabo Neves Neto, João Vitor Silvestre de Souza e Liz Daijo Ramos completaram o pódio com medalhas de bronze.
Na categoria Kumite, os resultados também foram expressivos: Aysla Siqueira Hadba e Mirela Araujo Magalhães conquistaram o bronze na Sub-14, enquanto Liz Daijo Ramos garantiu a medalha de prata. Francisco Nabo Neves Neto ficou em terceiro lugar, e João Vitor Silvestre de Souza também levou o bronze
O PROJETO
Fundado em 2021 no BTC, o Projeto Karatê Cidadão tem como objetivo promover a prática da arte marcial aliada à formação de cidadãos e à valorização de princípios como respeito e disciplina. O professor responsável é José Henrique Camilo, e as aulas são gratuitas no BTC.