Bairros de Bauru registraram chuva; dia amanhece mais fresco

Choveu em alguns bairros de Bauru na noite desta terça-feira (8), informaram leitores ao JCNET. Apesar de não ter registrado qualquer milímetro de água no pluviômetro instalado em seu prédio, o IPMet confirma que houve chuva fraca na cidade.

Por conta da precipitação, constatada em regiões como Vila Falcão, Santa Luzia, Jardim Bela Vista, Jardim Paulista, imediações da avenida Getúlio Vargas, a temperatura arrefeceu. Nesta quarta-feira (8), o dia amanheceu mais fresco, com mínima de 17 graus, muito próxima à de terça (7), quando os termômetros já deram um alívio. A temperatura máxima ontem foi dez graus mais baixa que no dia anterior. Na segunda-feira (6) bateu 37,8 graus.

Previsão

Ainda segundo o IPMet, nesta quarta-feira (9), a frente fria desloca-se pelo Litoral paulista, mantendo a condição de instabilidade, com muita nebulosidade e ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no Nordeste, Centro-Leste, Leste e Sul do Estado. As temperaturas seguirão em ligeiro declínio.