Sesi Bauru perde a primeira da semifinal para o Suzano

O Sesi Bauru largou em desvantagem na luta por uma das vagas à final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025. No jogo 1 das semifinais do Estadual, disputado na noite desta terça-feira (7), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, a equipe foi superada pelo Suzano Vôlei por 3 a 1 (17/25, 23/25, 25/20 e 22/25).

Com o resultado, agora o Sesi Bauru precisa de vitória dupla para assegurar a vaga à decisão do Paulista. A definição ocorrerá no segundo confronto da série, previsto para o próximo dia 10 (sexta-feira), às 18h30, na Arena Suzano, em Suzano.

O Sesi Bauru terá de triunfar no jogo normal e no golden set (set extra de 25 pontos disputado logo após o encerramento da segunda partida) para garantirá a vaga à final. Já o time suzanense terá de vencer somente um deles para rumar à finalíssima do Estadual.

O jogo