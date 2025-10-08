Sesi Bauru perde a primeira da semifinal para o Suzano

O Sesi Bauru largou em desvantagem na luta por uma das vagas à final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025. No jogo 1 das semifinais do Estadual, disputado na noite desta terça-feira (7), na Arena Paulo Skaf, em Bauru, a equipe foi superada pelo Suzano Vôlei por 3 a 1 (17/25, 23/25, 25/20 e 22/25).
Com o resultado, agora o Sesi Bauru precisa de vitória dupla para assegurar a vaga à decisão do Paulista. A definição ocorrerá no segundo confronto da série, previsto para o próximo dia 10 (sexta-feira), às 18h30, na Arena Suzano, em Suzano.
O Sesi Bauru terá de triunfar no jogo normal e no golden set (set extra de 25 pontos disputado logo após o encerramento da segunda partida) para garantirá a vaga à final. Já o time suzanense terá de vencer somente um deles para rumar à finalíssima do Estadual.
O jogo
O Sesi Bauru iniciou o jogo 1 das semifinais com a seguinte formação: Mateus Bender, Guiga, Luiz Fernando, Thiery, Lucas Barreto, Éder e Pureza. O primeiro set começa com Suzano dominante abrindo 7/2 e o Sesi Bauru parando o jogo.
No recomeço, os susanenses seguem controlando as ações e ampliam a vantagem para 15/8, obrigando Anderson Rodrigues a pedir seu segundo tempo técnico. O Sesi Bauru diminui para cinco no 19/14 e é a vez de Suzano pedir tempo. No reinício, Suzano administra a liderança no placar e fecha em 25/17.
O segundo set foi marcado pelo equilíbrio. Os dois times começam trocando pontos e sem conseguir vantagem confortável até o Sesi Bauru abrir 12/9 e Suzano parar o jogo. No reinício, o duelo volta a ficar bastante parelho e os times entram na reta final da parcial iguais em 20/20. Na sequência, Suzano consegue frente de dois no 23/21 e Anderson Rodrigues pede tempo. Suzano chega ao set point no 24/22, o Sesi Bauru encosta no 24/23 e os suzanenses param o jogo. No lance seguinte, Suzano fecha em 25/23.
O terceiro set se inicia com o Sesi Bauru abrindo 5/2 e Suzano pedindo tempo. Os bauruenses seguem com atuação consistente e, com 23/19 à frente, Anderson Rodrigues breca o jogo para tentar evitar a aproximação dos susanenses. No recomeço, o Sesi Bauru chega ao set point no 24/19 e fecha em 25/20.
O equilíbrio também foi a tônica do quarto set. Os dois times mantiveram a troca de e chegaram empatados em 20/20 na fase aguda da parcial, mas Suzano consegue abrir vantagem de dois pontos no 23/21 e o Sesi Bauru para o jogo. Em seguida, Suzano chega ao set point no 24/21 e fecha em 25/22.