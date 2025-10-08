Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Paulistano Barueri em jogo 1 da final

O Sesi Vôlei Bauru vai começar a disputa pelo título do Campeonato Paulista 2025 fora de casa. A equipe bauruense enfrenta o Paulistano Barueri nesta quarta-feira, 8, às 20h30, no Ginásio José Corrêa. A partida é válida pelo Jogo 1 da grande final do estadual e tem transmissão do Sportv 2.
A equipe de Bauru chega à final invicta e perdendo apenas dois sets (para o próprio Paulistano Barueri na fase classificatória) nos nove jogos disputados. Na semifinal, o Sesi Vôlei Bauru venceu o Renasce Sorocaba por 3 sets a 0 nos dois jogos, garantindo sua vaga na decisão.
O Paulistano Barueri teve mais dificuldade na sua trajetória, sendo a terceira melhor campanha da primeira fase em cinco vitórias e duas derrotas. No mata-mata, a equipe de Barueri eliminou o Osasco São Cristóvão Saúde no golden set (set desempate), após vencer o adversário no Jogo 2 e empatar a série.
Na fase classificatória, Sesi Vôlei Bauru e Paulistano Barueri se enfrentaram em um jogo muito disputado, vencido pelo time de Bauru, que jogou em casa. Na ocasião, a oposta, Bruna Moraes, liderou o Sesi Vôlei Bauru em pontos, com 24.
Essa será a quinta final do Sesi Vôlei Bauru, tendo conquistado dois títulos (2018 e 2022) e dois vice-campeonatos (2020 e 2024). Antes da parceria formada em 2018, o Sesi-SP, sediado no Sesi Vila Leopoldina, foi vice-campeão nas edições de 2013 e 2015.
Nos números do elenco bauruense, Bruna Moraes é a líder de pontos da equipe no torneio, com 109 pontos. Nos pontos de saque, Isa Rocha lidera com 5; enquanto Mayany é a melhor bloqueadora, com 21 pontos no fundamento.
Campeonato Paulista 2025 Feminino
Final
Paulistano Barueri x Sesi Vôlei Bauru I 08/10 – 20h30 I Ginásio José Corrêa, Barueri
Sesi Vôlei Bauru x Paulistano Barueri I 11/10 – 21h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Semifinal
Renasce Sorocaba 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 30/09 I Sesi Sorocaba, Sorocaba
Sesi Vôlei Bauru x Renasce Sorocaba I 03/10 – 19h I Arena Paulo Skaf, Bauru
Fase Classificatória
A.A. São Caetano 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 23/08 I Lauro Gomes, São Caetano
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Vôlei Louveira I 27/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Renasce Sorocaba I 02/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Pinheiros 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 07/09 I Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo
Sesi Vôlei Bauru 3 x 2 Paulistano Barueri I 10/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Realizar Santos I 13/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Osasco São Cristóvão Saúde 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 24/09 I Ginásio José Liberatti, Osasco