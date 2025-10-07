Aeronave combate incêndio em área de vegetação em Bauru; VÍDEOS

Um incêndio de grandes proporções às margens da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva, durou cerca de três horas e mobilizou diversas equipes e até um helicóptero de uma empresa particular, nesta terça-feira (7), na zona rural de Bauru.

As chamas atingiram uma área de vegetação na altura do quilômetro 352, no sentido Arealva-Bauru, próximo a um dispositivo de retorno.

A Defesa Civil Municipal acompanhou o combate ao fogo, realizado pelo Corpo de Bombeiros, Instituto Florestal, SP Sem fogo e pela Bracell.