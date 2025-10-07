Morre Luiz Cláudio, volante do Noroeste nos anos 90

O Esporte Clube Noroeste perdeu, nesta terça-feira (7), mais um grande ídolo que vestiu a camisa do time no passado: o ex-volante Luiz Cláudio dos Santos Oliveira, aos 53 anos, em Bauru. O bauruense deixa esposa, três filhos e o tio Vaguinho, também ex-atleta da Locomotiva Vermelha. Tio e sobrinho vestiram a mesma camisa alvirrubra, lado a lado, no início dos anos 1990.

A causa da morte não foi confirmada, mas era sabido que o ex-atleta lutava contra o lúpus desde os tempos de jogador, o que encurtou sua promissora carreira. Ele era funcionário da equipe de segurança do supermercado Confiança da Vila Falcão e estava hospitalizado nas últimas semanas, devido a infarto.

Luiz Cláudio foi revelado pelo próprio Norusca e depois defendeu o time profissional nas temporadas de 1990, 1991 e 1993, inclusive na elite do Paulistão, recorda o amigo e também ex-atleta Roger Lisboa.