Falta de cano para obra em Bauru para captar água no Jd. Imperial

Anunciada no último sábado (5), a obra de captação de água do poço do Jardim Imperial, que promete reforçar o abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) e amenizar a crise hídrica em Bauru, foi suspensa nesta terça-feira (7) por falta de canos. A denúncia foi feita pela vereadora Estela Almagro (PT) em suas redes sociais. Acionado, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou por nota que a obra de interligação está dentro do prazo previsto.

A interrupção ocorre apenas dois dias após o início do serviço, que havia sido divulgado pela prefeitura como uma das ações emergenciais para enfrentar a crônica falta d’água na cidade — problema que afeta 27% dos munícipes, ou seja, cerca de 100 mil pessoas que dependem de água do Rio Batalha.

A paralisação por falta de material básico expõe mais uma vez o DAE, que tem sido criticado por conta das torneiras secas, situação que motivou um pedido de Comissão Processante contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD) por parte do vereador Eduardo Borgo (PL). O pedido, porém, foi rejeitado por 16 votos, na última sessão legislativa, na segunda-feira (6).