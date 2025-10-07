Em Bauru, Derrite critica 'leis frouxas que beneficiam bandidos'

Durante a entrega de novas viaturas policiais em Bauru, nesta terça (7) de manhã, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, voltou a defender o endurecimento das leis penais brasileiras e criticou o que chamou de “legislação frouxa”, que, segundo ele, favorece a reincidência e enfraquece o sistema prisional.

“A segurança só não está melhor porque o Brasil é um país que tem leis frouxas. São leis que foram feitas para beneficiar bandido, infelizmente”, afirmou Derrite, destacando que o Estado tem realizado prisões em larga escala, mas sem a contrapartida da manutenção dos criminosos nas penitenciárias. “Desde o início da nossa gestão, em janeiro de 2023, já aprendemos mais de 518 mil criminosos. O problema é que eles não ficam presos”, completou.

O secretário citou ainda casos em que traficantes e sequestradores foram liberados em audiências de custódia, procedimento previsto pela legislação para avaliar a legalidade das prisões em flagrante. “Já tivemos casos de sequestradores sendo liberados na audiência de custódia. Já tivemos casos de traficantes internacionais de drogas, transportando centenas de quilos de entorpecentes, que foram liberados. Isso não pode acontecer”, disse.

Foco no combate ao crime organizado