Bauru celebra padroeira com bolo de 1,5 tonelada no domingo

A comunidade católica de Bauru se prepara para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida com uma programação religiosa e festiva no Santuário dedicado à padroeira do Brasil, na Praça Washington Luís, ao lado do Poupatempo. Um dos destaques da celebração será a entrega do tradicional bolo de Nossa Senhora, que neste ano terá cerca de 1,5 tonelada e será distribuído no domingo, dia 12 de outubro.
A distribuição será feita das 6h às 18h, em uma das barracas montadas na praça do Santuário. Cerca de 2 mil pedaços serão entregues. Para garantir uma fatia, os fiéis devem adquirir um vale no valor de R$ 30, disponível na secretaria do Santuário ou com agentes de pastoral ao fim das missas.
Segundo a confeiteira e voluntária Sara Moreira, responsável pela coordenação da produção, mais de 45 pessoas participam da montagem do doce. Como parte da tradição, medalhas de Nossa Senhora Aparecida — incluindo uma de ouro — serão escondidas ao longo do bolo. Todas foram previamente abençoadas e, segundo a paróquia, simbolizam bênçãos especiais aos que as encontrarem.
Programação religiosa e carreata
A programação da Festa em Louvor à Nossa Senhora Aparecida teve início com a novena, iniciada em 3 de outubro, e segue até sábado (11), com bênçãos diárias para diversos grupos, como famílias, jovens, crianças, idosos, imigrantes, além de orações pela saúde, ecologia, trabalho e Igreja.
No feriado do dia 12, as missas serão celebradas às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h e 18h. Às 11h, uma carreata com saída da Paróquia Santa Luzia segue em direção ao Santuário, com bênção dos veículos e entrada solene da imagem da padroeira, acompanhada pela Cavalaria de Honra da Polícia Militar.
A missa solene das 18h será celebrada pelo padre Jorge e outros religiosos, com a coroação da imagem de Nossa Senhora. Em seguida, será realizada a tradicional procissão luminosa com o andor da padroeira pelas ruas do entorno.
Quermesse e leilão
Além das celebrações litúrgicas, a paróquia promove uma quermesse nos dias 10, 11 e 12 de outubro, com barracas de comidas típicas e shows. No dia 10, haverá apresentação musical da dupla Santo & Sudário.
Fora da programação principal, o tradicional leilão de gado será realizado no dia 19 de outubro, na Fazenda Santa Rita, localizada na rodovia Bauru–Arealva (km 357).
Serviço
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, fica na Praça Washington Luís, 4-51 - Centro (ao lado do Poupatempo). Informações: (14) 99105-8502; Instagram: @santuarioaparecidabauru