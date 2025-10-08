Bauru celebra padroeira com bolo de 1,5 tonelada no domingo

A comunidade católica de Bauru se prepara para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida com uma programação religiosa e festiva no Santuário dedicado à padroeira do Brasil, na Praça Washington Luís, ao lado do Poupatempo. Um dos destaques da celebração será a entrega do tradicional bolo de Nossa Senhora, que neste ano terá cerca de 1,5 tonelada e será distribuído no domingo, dia 12 de outubro.

A distribuição será feita das 6h às 18h, em uma das barracas montadas na praça do Santuário. Cerca de 2 mil pedaços serão entregues. Para garantir uma fatia, os fiéis devem adquirir um vale no valor de R$ 30, disponível na secretaria do Santuário ou com agentes de pastoral ao fim das missas.

Segundo a confeiteira e voluntária Sara Moreira, responsável pela coordenação da produção, mais de 45 pessoas participam da montagem do doce. Como parte da tradição, medalhas de Nossa Senhora Aparecida — incluindo uma de ouro — serão escondidas ao longo do bolo. Todas foram previamente abençoadas e, segundo a paróquia, simbolizam bênçãos especiais aos que as encontrarem.

Programação religiosa e carreata