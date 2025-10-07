Bauru terá atividade delegada na fiscalização ambiental

Crimes ambientais como queimadas, desmatamento e maus-tratos a animais passarão a contar com reforço na fiscalização em Bauru nos próximos dias. A medida será possível por meio da atividade delegada, viabilizada por um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.

Com validade de um ano, o acordo foi assinado nesta terça-feira (7) pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a entrega de viaturas à Polícia Militar. O pagamento será feito com recursos próprios do município.

A fiscalização ambiental contará com a atuação de seis policiais militares, que trabalharão por seis horas diárias cada um. “Eles vão atuar como policiais ambientais. Isso fortalece a fiscalização e traz uma expertise muito maior”, destacou a prefeita.