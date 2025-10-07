Bauru terá atividade delegada na fiscalização ambiental

Crimes ambientais como queimadas, desmatamento e maus-tratos a animais passarão a contar com reforço na fiscalização em Bauru nos próximos dias. A medida será possível por meio da atividade delegada, viabilizada por um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.
Com validade de um ano, o acordo foi assinado nesta terça-feira (7) pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a entrega de viaturas à Polícia Militar. O pagamento será feito com recursos próprios do município.
A fiscalização ambiental contará com a atuação de seis policiais militares, que trabalharão por seis horas diárias cada um. “Eles vão atuar como policiais ambientais. Isso fortalece a fiscalização e traz uma expertise muito maior”, destacou a prefeita.
Ainda segundo Suéllen Rosim, a expectativa é que o trabalho comece já nas próximas semanas. “Vamos apenas ajustar o plano de trabalho para definir como será a atuação nas ruas”, completou.
Viaturas
Guilherme Derrite esteve em Bauru nesta terça-feira (7) para entregar 21 novas viaturas novas à Polícia Militar. Os veículos foram destinados aos municípios da região sob o Comando de Policiamento do Interior-4 (Bauru, Jaú, Marília, Lins e Ourinhos). A região de Ourinhos também recebeu outras 25 viaturas.
A solenidade ocorreu na sede do CPI-4 e também contou com a presença do secretário-executivo de Segurança Pública do estado de São Paulo, Osvaldo Gonçalves Junior, do coronel PM José Augusto Coutinho, Comandante Geral da Polícia Militar, do deputado federal Maurício Neves (PP), do deputado estadual Capitão Telhada (PP) e de vereadores e prefeitos de Bauru e região.
Os veículos somam mais de R$ 2 milhões em investimento do Governo Estadual. “Muitos municípios solicitaram novas viaturas e de fato é uma necessidade. Nós conseguimos agora fazer a troca dessa frota de veículos, dando mais conforto para o policial exercer as suas funções. É um veículo um pouco mais resistente, um veículo maior, que poderá patrulhar na área urbana e também na área rural”, informa o secretário.
Para o tenente coronel Paulo César Valentim, que responde pelo Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4), a entrega das viaturas fortalece a Polícia Militar, representa um avanço significativo na capacidade operacional da PM, além de ser uma ferramenta para o efetivo trabalhar e atender melhor a população em geral.
De acordo com o coronel José Augusto Coutinho, a chegada dessas viaturas aumenta o ativo operacional e a ostensividade. Nesse momento, no entanto, o Batalhão de Caçadores não foi contemplado. “Nós temos entregas de novas viaturas previstas para o mês de novembro e para o mês de fevereiro de 2026. Com certeza virão para a região, porque a gente vai fazendo a renovação da frota a cada cinco anos. Então, em determinados períodos, em determinadas cidades, elas vão recebendo as viaturas para fazer frente àquelas que vão que vão que deixam de ser utilizadas”, explica o coronel.
Ainda de acordo com Coutinho, o Governo Estadual está licitando câmeras com reconhecimento facial e a leitura de placas, que é outra fase do Programa Muralha Paulista e que será agregada a todas as viaturas disponíveis.