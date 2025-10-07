Distribuição de água atrasa e gera fila de 5 horas em Bauru

Atrasou em mais de 5 horas, nesta terça-feira (7), a distribuição de galões de água de 10 litros por parte da prefeitura de Bauru por meio do programa Água para Todos. Por conta da demora, centenas de munícipes se concentraram, entre as 7h e 12h30, nos pontos de entrega, como nas praças da Hípica e do Penta. O adiamento foi confirmado pelo município.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que o problema é decorrente da interrupção no fornecimento por parte da empresa que atendia o município. Essa suspensão, ainda que pontual, ocorreu como uma medida de precaução a partir da denúncia de que um inseto foi encontrado dentro de um galão, informou a empresa.

“O processo demandou ajustes logísticos e de produção, considerando o grande volume de água a ser disponibilizado. As remessas já chegaram à prefeitura, e as equipes estão realizando os translados para os pontos de entrega. A administração municipal reforça que o fornecimento será normalizado ao longo do dia e pede a compreensão da população pelos transtornos temporários”, finaliza a nota da Prefeitura de Bauru.