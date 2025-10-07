BTC e Semel estão com inscrições abertas para o Memorial Valzinho

Estão abertas as inscrições para o 69.º Torneio Valzinho de Xadrez, a competição mais longeva da cidade, que será realizada no dia 18 de outubro, um sábado, a partir das 14h, na sede do Bauru Tênis Clube. A Semel é apoiadora do campeonato.

A disputa é destinada exclusivamente a enxadristas iniciantes, de todas as idades, masculino e feminino. Para participar, é obrigatório que o jogador nunca tenha competido em nenhum torneio anterior.

O Valzinho é isento de taxa de inscrição para moradores de Bauru e região, mas todos os participantes deverão levar a doação de 1 quilo de alimento não perecível.