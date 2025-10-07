BTC e Semel estão com inscrições abertas para o Memorial Valzinho

Estão abertas as inscrições para o 69.º Torneio Valzinho de Xadrez, a competição mais longeva da cidade, que será realizada no dia 18 de outubro, um sábado, a partir das 14h, na sede do Bauru Tênis Clube. A Semel é apoiadora do campeonato.
A disputa é destinada exclusivamente a enxadristas iniciantes, de todas as idades, masculino e feminino. Para participar, é obrigatório que o jogador nunca tenha competido em nenhum torneio anterior.
O Valzinho é isento de taxa de inscrição para moradores de Bauru e região, mas todos os participantes deverão levar a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp do professor Eric Piassi: (14) 98160-3593.
A edição de 2024 contou com a participação de 72 jogadores e teve como campeão geral o jovem estudante de 20 anos à época, Carlos Henrique Martins da Silva, que gravou seu nome no disputado troféu itinerante.
HISTÓRIA
O Memorial Valzinho foi criado em 1955, originalmente denominado “Torneio dos Capivaras”, e é realizado anualmente no BTC, com interrupção apenas durante a pandemia. A competição foi idealizada por Jehovah de Oliveira (Valzinho), editor de Esportes e jornalista responsável pelo Jornal da Cidade de Bauru.