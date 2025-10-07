Federação tem inscrições abertas até hoje para Copa BTC de Tênis

A Federação Paulista de Tênis (FPT) e o Bauru Tênis Clube estão com inscrições abertas, até esta terça-feira (7), para a Copa BTC de Tênis 2025. São diversas categorias, para crianças e adultos, e sócios do clube têm desconto. A competição federada será realizada nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Os jogadores devem se inscrever com antecedência para a modalidade de simples. As inscrições de duplas serão feitas de forma presencial, até as 12h do sábado (18).

Para sócios do BTC, a taxa é de R$ 75. A inscrição e o pagamento, para os associados que já são federados na FPT, devem ser feitos pelo aplicativo do BTC: (https://btc-esportes.web.app/home?id=23](https://btc-esportes.web.app/home?id=23). Os associados que ainda não são federados devem se filiar primeiro pelo site (https://fpt.tenisintegrado.com.br. Após a filiação, é necessário acessar o app do BTC.

Para o público geral (não sócios do BTC), a taxa é de R$ 100, diretamente pelo mesmo link da Federação. Em caso de dúvidas, o BTC disponibiliza os contatos de WhatsApp: (14) 98222-6250 e (11) 96263-6699.