Vereador de Bauru denuncia galão d’água com mosquito; VÍDEOS

Um empreendedor de 43 anos, morador da Vila Popular Ipiranga, procurou o vereador Junior Lokadora (Podemos) para informar que recebeu do Programa Água de Todos, promovido pela Prefeitura de Bauru, um galão de 10 litros de água com um inseto dentro, possivelmente um mosquito. O vasilhame está lacrado, segundo o munícipe, e foi entregue às 11h20, na segunda remessa de distribuição feita na última sexta-feira (3), no muro lateral do Recinto Mello de Moraes, na rua Juzo Hirata - entre as avenidas Comendador José da Silva Martha e José Henrique Ferraz.

A situação ensejou um vídeo produzido pelo parlamentar para denunciar o episódio. A reportagem acionou a administração municipal que, em nota, informou não ter recebido qualquer reclamação desta natureza. Já a empresa que forneceu o galão destacou ter, imediatamente, suspendido as vendas e acionado perícia, assim como seu departamento jurídico, para acompanhar o caso e tomar as medidas cabíveis de modo a constatar a veracidade do exposto.

“O município informa que tomou conhecimento da denúncia de suposto inseto em um dos galões durante a sessão da Câmara Municipal nesta segunda-feira (6). A prefeitura recebeu a notificação da empresa que vai suspender o fornecimento de galões de água após as declarações na Câmara Municipal”, consta de trecho do comunicado.