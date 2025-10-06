Em casa, Sesi Bauru inicia decisão por vaga à final contra Suzano

O Sesi Bauru inicia nesta terça-feira, 7, a luta por uma das vagas à final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025. A equipe enfrenta o Suzano Vôlei no primeiro duelo das semifinais do Estadual, que será realizado na Arena Paulo Skaf, às 21h. A partida tem entrada gratuita via Meu Sesi e será transmitida ao vivo pelo Sportv2.
O mata-mata é decidido em dois jogos, com cada equipe tendo um mando de quadra. Como o time de Suzano teve melhor campanha (12 pontos em quatro vitórias e duas derrotas, mas uma média de sets melhor), o Suzano Vôlei terá a vantagem de decidir a classificação em casa no jogo 2, previsto para o próximo dia 10, às 18h30, na Arena Suzano.
A outra semifinal será entre o Vôlei Renata, que fechou a primeira fase com a melhor campanha, e o Viapol Vôlei São José, quarto colocado na fase classificatória. O jogo 1 entre eles será nesta terça-feira, às 18h30, em São José dos Campos, enquanto o segundo duelo está previsto para a próxima sexta-feira, 10, às 21h, no Ginásio do Taquaral, em Campinas.
Em caso de empate nas séries semifinais – uma vitória para cada time -, os finalistas serão definidos no golden set (set extra), sendo disputados logo em seguida aos encerramentos dos segundos confrontos.
Ingressos
A partida tem entrada totalmente gratuita, sendo necessário reservar previamente o ingresso pelo Meu Sesi. O link para reserva de ingresso é: https://www.sesisp.org.br/evento/4cdecfc4-7472-4a6e-8670-9a368263727f/campeonato-paulista-de-volei-masculino-adulto-2025.
Campeonato Paulista 2025
Fase Classificatória
Sesi Bauru 3 x 0 Climed Atibaia I 22/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Praia Grande 3 x 2 Sesi Bauru I 28/08 I Ginásio Falcão, Praia Grande
Sesi Bauru 3 x 1 Viapol Vôlei São José I 05/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Suzano Vôlei 1 x 3 Sesi Bauru I 19/09 I Arena Suzano, Suzano
Sesi Bauru 3 x 2 Vôlei Renata I 26/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Mogi Vôlei 3 x 0 Sesi Bauru I 03/10 I Centro Universitário Braz Cubas, Mogi das Cruzes
Semifinais
Sesi Bauru x Suzano Vôlei | 07/10 | 21h | Arena Paulo Skaf
Suzano Vôlei x Sesi Bauru | 10/10 | 18h30 | Arena Suzano