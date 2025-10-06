Em casa, Sesi Bauru inicia decisão por vaga à final contra Suzano

O Sesi Bauru inicia nesta terça-feira, 7, a luta por uma das vagas à final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2025. A equipe enfrenta o Suzano Vôlei no primeiro duelo das semifinais do Estadual, que será realizado na Arena Paulo Skaf, às 21h. A partida tem entrada gratuita via Meu Sesi e será transmitida ao vivo pelo Sportv2.

O mata-mata é decidido em dois jogos, com cada equipe tendo um mando de quadra. Como o time de Suzano teve melhor campanha (12 pontos em quatro vitórias e duas derrotas, mas uma média de sets melhor), o Suzano Vôlei terá a vantagem de decidir a classificação em casa no jogo 2, previsto para o próximo dia 10, às 18h30, na Arena Suzano.

A outra semifinal será entre o Vôlei Renata, que fechou a primeira fase com a melhor campanha, e o Viapol Vôlei São José, quarto colocado na fase classificatória. O jogo 1 entre eles será nesta terça-feira, às 18h30, em São José dos Campos, enquanto o segundo duelo está previsto para a próxima sexta-feira, 10, às 21h, no Ginásio do Taquaral, em Campinas.