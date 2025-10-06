Emprega Bauru tem 155 vagas nesta semana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Administrativo com foco em Financeiro – 1 vaga
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Operações I – Administrativo – 10 vagas
Analista de Operações II - Jurídico - subsídios, ofícios e encerramento processual – 10 vagas
Analista de Suporte Pleno – 10 vagas
Analista de Suporte SR – 3 vagas
Atendente de cozinha – 1 vaga
Atendente de restaurante/garçonete – 1 vaga
Atendente de vendas – 1 vaga
Auxiliar Administrativo/vendas – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado – 2 vagas
Auxiliar de cozinha/saladeira – 1 vaga
Auxiliar de cozinha vaga para o sexo masculino – 1 vaga
Auxiliar de e-commerce – 1 vaga
Auxiliar de Enfermagem – 2 vagas
Auxiliar de Engenharia – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 2 vagas
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de loja – 3 vagas
Auxiliar de manutenção predial – 6 vagas
Auxiliar de Produção – 4 vagas
Auxiliar loja – 1 vaga
Auxiliar Operacional de loja PJ – 9 vagas
Carpinteiro – 2 vagas
Consultor de vendas – 10 vagas
Corretor de imóveis locação/venda – 4 vagas
Cozinheira – 1 vaga
Criador conteúdo digital – 1 vaga
Designer – 1 vaga
Embalador rural – 2 vagas
Engenheiro – 1 vaga
Estágio Administração/Gestão Empresarial/Gestão de RH – 1 vaga
Faxineira 9h às 17h20 – 1 vaga
Financeiro – 1 vaga
Garçom/garçonete – 6 vagas
Gestão de e-commerce – 1 vaga
Impressor flexográfico – 2 vagas
Jovem Aprendiz - Imediato Nexway - Ambev Agudos – 2 vagas
Manipulador de farmácia de manipulação – 2 vagas
Marceneiro – 1 vaga
Mecânico – 2 vagas
Mecânico linha leve e pesada – 2 vagas
Mecânico de automóveis – 1 vaga
Montador funilaria – 1 vaga
Motorista – 4 vagas
Motoqueiro (a) – 1 vaga
Operador de máquinas de serra – 4 vagas
Operadora de caixa (15h30 às 22h) – 2 vagas
Operadora de lanchonete – 2 vagas
Pedreiro – 2 vagas
Pintor automotivo – 2 vagas
Promotor de serviços – 1 vaga
Recepcionista – 4 vagas
Repositor – 1 vaga
Responsável de oficina – 1 vaga
Serviços gerais/Operador pá carregadeira – 1 vaga
Setor Administrativo com foco em vendas por telefone – 1 vaga
Técnico de sistemas de segurança e elétrica – 2 vagas
Técnico instalador – 2 vagas
Trabalhador rural – 2 vagas
Vendedor (a) – 4 vagas
Zeladora – 1 vaga