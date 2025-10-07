Semana do Dia das Crianças será de promoções no comércio de Bauru

A Semana do Dia das Crianças chegou com tudo em Bauru, trazendo descontos de até 70% que vão deixar qualquer adulto com brilho nos olhos - quase tanto quanto as crianças ganhando presente!

As lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho, vão funcionar até as 20h nesta sexta-feira e no sábado das 9h às 18h, no horário normal. Tem promoção para todos os bolsos e gostos – com superdescontos à vista e facilidade no parcelamento. Segundo o diretor jurídico da CDL, Elion Pompechelle Júnior, "os prazos foram alongados para quem quer parcelar, e os descontos à vista chegam a até 70%!. Esse ano, infelizmente, não teremos brinquedos para as crianças por conta da reforma do Calçadão”, informa.

No Boulevard Shopping as lojas também estão com descontos especiais para o Dia das Crianças. No domingo, 12, o parque de diversões Parkland e os brinquedos infláveis Vick & Jack abrem duas horas mais cedo, das 10h às 22h para as crianças poderem curtir por mais tempo. A loja Ri Happy também abrirá mais cedo, às 11h.