Lojas de Bauru têm descontos de até 70% no Dia das Crianças

A Semana do Dia das Crianças movimenta o comércio de Bauru com descontos que chegam a até 70% e programação voltada ao público infantil. As lojas do Calçadão da Batista de Carvalho terão horário estendido nesta sexta-feira (10), funcionando até as 20h. No sábado (11), o atendimento segue em horário normal, das 9h às 18h.

As promoções incluem facilidades no parcelamento e descontos para pagamentos à vista. Segundo o Consultor jurídico da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Elion Pontechelle Junior, os prazos foram estendidos para quem optar pelo parcelamento, e os descontos podem chegar a 70% nas compras à vista. Ele informou ainda que, neste ano, não haverá brinquedos para as crianças no Calçadão devido às obras de reforma no local.

No Boulevard Shopping, além dos descontos em diversas lojas, o parque de diversões Parkland e os brinquedos infláveis Vick & Jack terão funcionamento antecipado no sábado (12), das 10h às 22h. A loja Ri Happy também abrirá mais cedo, às 11h.