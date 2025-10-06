Incêndio florestal volta e mobiliza helicóptero da PM em Bauru

Um incêndio florestal voltou a se alastrar por uma mata nativa na estrada “Água do Capim”, com acesso pela rodovia Cesário José de Castilho, em Bauru. O fogo, parcialmente controlado pelo Corpo de Bombeiros no domingo (5), retomou nesta segunda-feira (6) e mobilizou apoio aéreo, segundo o corretor de imóveis Rafael Svissero, proprietário de uma chácara na região.

As chamas preocupam moradores de um condomínio vizinho à área, que possui cerca de quatro alqueires de vegetação nativa preservada. Nos últimos dias, diversos focos de incêndio atingiram matas, canaviais e regiões próximas a bairros e rodovias de Bauru, cidade que enfrenta mais de cem dias de estiagem e índices de umidade abaixo de 30%.

Em caso de foco de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).