06 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
APOIO AÉREO

Incêndio florestal volta e mobiliza helicóptero da PM em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Local é próximo da estrada “Água do Capim”
Local é próximo da estrada “Água do Capim”

Um incêndio florestal voltou a se alastrar por uma mata nativa na estrada “Água do Capim”, com acesso pela rodovia Cesário José de Castilho, em Bauru. O fogo, parcialmente controlado pelo Corpo de Bombeiros no domingo (5), retomou nesta segunda-feira (6) e mobilizou apoio aéreo, segundo o corretor de imóveis Rafael Svissero, proprietário de uma chácara na região.

As chamas preocupam moradores de um condomínio vizinho à área, que possui cerca de quatro alqueires de vegetação nativa preservada. Nos últimos dias, diversos focos de incêndio atingiram matas, canaviais e regiões próximas a bairros e rodovias de Bauru, cidade que enfrenta mais de cem dias de estiagem e índices de umidade abaixo de 30%.

Em caso de foco de incêndio, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários