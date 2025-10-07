07 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
INCENDIANDO

“Incendiados” discute com jovens em Bauru fé e riscos das drogas

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A entrada é gratuita
A entrada é gratuita

O Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru e Região(Conpev) realiza nos dias 24 e 25, sexta e sábado, a Conferência de Jovens e Adolescentes “Incendiados para Incendiar”.

O objetivo, além do espiritual, é informar sobre os perigos do uso de drogas e fortalecê-los para que façam boas escolhas na vida.

A Conferência será ministrada pelo pastor Dawidh Alves, tem entrada gratuita e acontecerá na avenida Castelo Branco, 3-50. Na sexta (24), o evento tem inicio às 19h30 e sábado (25), em dois horários, às 15h e 18h30.
Os interessados devem se inscrever pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0SdwEvvmJVuUuz3PaG9Liop9hsIFrbCUwFGmEOhTUs9CLA/viewform?usp=header

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários