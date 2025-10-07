“Incendiados” discute com jovens em Bauru fé e riscos das drogas

O Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru e Região(Conpev) realiza nos dias 24 e 25, sexta e sábado, a Conferência de Jovens e Adolescentes “Incendiados para Incendiar”.

O objetivo, além do espiritual, é informar sobre os perigos do uso de drogas e fortalecê-los para que façam boas escolhas na vida.

A Conferência será ministrada pelo pastor Dawidh Alves, tem entrada gratuita e acontecerá na avenida Castelo Branco, 3-50. Na sexta (24), o evento tem inicio às 19h30 e sábado (25), em dois horários, às 15h e 18h30.

Os interessados devem se inscrever pelo link: