FALTA D'ÁGUA

Acamados em Bauru têm prioridade para caminhão-pipa do DAE

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/DAE
Caminhão-pipa deve ser solicitado via site
Caminhão-pipa deve ser solicitado via site

A crise hídrica enfrentada pela cidade de Bauru pode agravar problemas de saúde em pessoas que necessitam de higiene constante, como é o caso de pacientes acamados. Eles têm prioridade no recebimento de caminhões-pipa, segundo regulamento administrativo de 2024 do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE).

A solicitação para atender pessoas nesta situação deve ser feita no site do DAE: https://www.daebauru.sp.gov.br/servicos.php?item=SE2  com o preenchimento de um formulário autodeclarativo.  Para tanto, é necessário ter em mãos o número do código da conta e a senha de acesso ao site.

Pessoas com outros tipos de enfermidades, porém, continuam sofrendo com as torneiras secas, como é o caso de uma munícipe que procurou o JCNET e não quis se identificar. Ela tem hidradenite supurativa – doença inflamatória crônica da pele que se manifesta com nódulos dolorosos, abscessos, pus e cicatrizes em regiões como axilas, virilhas e genitais – e também necessita de higienização constante.

“A minha doença está em estágio leve, mas é porque eu me cuido muito. Esses abscessos soltam muito líquido na roupa, então você tem que lavar roupa todo dia, e eu não posso deixar as feridas fechadas. Faço muita limpeza, muita assepsia, diariamente”, ressalta.

A paciente informa acionar diariamente o departamento, sem que o problema seja resolvido.

