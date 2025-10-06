Carro da Apae Bauru capota em rodovia e biomédica fica ferida

Uma biomédica do Laboratório do Teste do Pezinho Ampliado da Apae Bauru ficou ferida após o carro que conduzia capotar na manhã desta segunda-feira (6), no quilômetro 221 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
A profissional estava sozinha no veículo, um Fiat Argo branco pertencente à entidade. Com o impacto do acidente, o motor chegou foi arremessado do carro. As causas da ocorrência ainda serão investigadas.
Segundo apuração do JCNET, a biomédica havia ido a Jaú para realizar uma coleta e retornava a Bauru no momento do acidente. Ela foi socorrida consciente por uma equipe de resgate e encaminhada a uma unidade de pronto-atendimento — possivelmente a Santa Casa de Pederneiras.
Informações preliminares indicam que seu estado de saúde é estável. Representantes da Apae já estão no local para prestar suporte à funcionária.
O teste do pezinho é um exame feito com algumas gotas de sangue retiradas do calcanhar de recém-nascidos. Ele tem como objetivo identificar precocemente doenças que podem causar deficiência física ou intelectual.