Bauru e região têm previsão de chuva para esta semana, diz IPMet

A aproximação de uma frente fria deve trazer chuvas isoladas para Bauru e a região nesta terça (7), quarta (8) e quinta-feira (9), segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp. Conforme o JCNET noticiou, há mais de 100 dias não há uma precipitação significativa.

Embora junho tenha sido o mais chuvoso dos últimos 13 anos, o período entre agosto e setembro de 2025 foi o mais seco em 18 anos, de acordo com dados históricos do IPMet. O cenário favoreceu a propagação de queimadas, que tiraram o sono de muitos moradores na semana passada. Em setembro, foram registrados apenas 6,4 milímetros de chuva e, em agosto, 2 milímetros.

Frente fria

Ainda segundo o IPMet, a terça-feira começa com céu parcialmente nublado no Estado de São Paulo. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria no decorrer do dia favorece o aumento da nebulosidade e o surgimento de chuvas isoladas a partir do Oeste e do Sul do Estado.