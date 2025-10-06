Bauru e região têm previsão de chuva para esta semana, diz IPMet

A aproximação de uma frente fria deve trazer chuvas isoladas para Bauru e a região nesta terça (7), quarta (8) e quinta-feira (9), segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp. Conforme o JCNET noticiou, há mais de 100 dias não há uma precipitação significativa.
Embora junho tenha sido o mais chuvoso dos últimos 13 anos, o período entre agosto e setembro de 2025 foi o mais seco em 18 anos, de acordo com dados históricos do IPMet. O cenário favoreceu a propagação de queimadas, que tiraram o sono de muitos moradores na semana passada. Em setembro, foram registrados apenas 6,4 milímetros de chuva e, em agosto, 2 milímetros.
Frente fria
Ainda segundo o IPMet, a terça-feira começa com céu parcialmente nublado no Estado de São Paulo. Contudo, a aproximação de uma nova frente fria no decorrer do dia favorece o aumento da nebulosidade e o surgimento de chuvas isoladas a partir do Oeste e do Sul do Estado.
Na quarta-feira, esse sistema desloca-se pelo Litoral paulista, mantendo o céu nublado, com chuvas e trovoadas isoladas. As temperaturas devem apresentar ligeiro declínio, aponta o instituto.
De acordo com o órgão, entre quinta e sexta-feira (10), a frente fria deixa São Paulo e avança para o Rio de Janeiro. Entretanto, a condição de tempo instável permanece, com céu nublado a parcialmente nublado e previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no Nordeste, Centro, Sul e Leste do território paulista. As temperaturas voltam a subir no fim de semana.
