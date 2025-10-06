06 de outubro de 2025
CRÍTICA CRIATIVA

Falta d'água em Bauru inspira cordel e vira protesto 

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A crise hídrica em Bauru virou até tema de cordel. O poema-manifesto intitulado “Manifesto em Cordel – Sobre a água e a luta do povo de Bauru”, escrito por Roger Eduardo Dutra Corso, narra em versos rimados o cotidiano da população que enfrenta dificuldades com o abastecimento de água.

Natural de Balneário Camboriú (SC), o autor mudou para Bauru e se surpreendeu com as torneiras secas. No cordel, ele destaca a força e a resistência dos moradores diante do problema. O texto, que mistura indignação e esperança, um protesto criativo. Leia abaixo.

Manifesto em Cordel
Sobre a água e a luta do povo de Bauru

Autor: Roger Eduardo Dutra Corso

Vim de Balneário Camboriú, Santa Catarina,
para morar em Bauru e começar uma nova rotina.

Descobri nessa cidade algo que me fascina:
um povo trabalhador, que tem fé no Senhor e não se desanima.

E sempre que me apresentava, e dizia onde eu morava,
o povo se espantava e logo me perguntava:
Mas o que você está fazendo aqui pra cima?

No começo eu não entendia, até porque desconhecia
o sufoco que o povo estava passando.
Com o tempo descobri, que pra viver aqui,
tem que ser sempre “batalhando”.

Pois como pode uma cidade tão bela e tão rica
deixar seu povo sofrido, pegando água da bica?

O direito é negado, a esperança se complica,
e a revolta do povo é o grito que fica.

Mas DAE, eu te pergunto: se vamos tocar no assunto,
é melhor estar preparado.

Se o plano era ficar isolado, sem falar com o vizinho,
eu vim pra te dar o recado: ninguém faz nada sozinho.

E pra encerrar este manifesto, que também é protesto,
deixo aqui meu palpite:
Se a cidade é “sem limites”, e uma das maiores do estado,
é hora de deixar as diferenças de lado,
e pensar nas ações que deixarão, de fato, um legado.

