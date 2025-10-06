Falta d'água em Bauru inspira cordel e vira protesto 

A crise hídrica em Bauru virou até tema de cordel. O poema-manifesto intitulado “Manifesto em Cordel – Sobre a água e a luta do povo de Bauru”, escrito por Roger Eduardo Dutra Corso, narra em versos rimados o cotidiano da população que enfrenta dificuldades com o abastecimento de água.

Natural de Balneário Camboriú (SC), o autor mudou para Bauru e se surpreendeu com as torneiras secas. No cordel, ele destaca a força e a resistência dos moradores diante do problema. O texto, que mistura indignação e esperança, um protesto criativo. Leia abaixo.

Manifesto em Cordel

Sobre a água e a luta do povo de Bauru

Autor: Roger Eduardo Dutra Corso