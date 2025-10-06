Semana de Ciências e Tecnologia da FEB começa hoje no câmpus

A Faculdade de Engenharia da Unesp Bauru realiza desta segunda (6) até o dia 10 a segunda edição da Semana de Ciências e Tecnologia da FEB (SCTFEB), evento acadêmico gratuito que reúne estudantes, professores, pesquisadores e profissionais da área de engenharia. A SCTFEB surgiu em 2024, a partir da união de quatro grandes iniciativas tradicionais da faculdade: a Semana da Engenharia (SEMENG), o Congresso de Iniciação Científica (CIC), o Congresso de Pós-Graduação (COPENG) e o Workshop de Estágios e Carreiras (WEC).

O objetivo é integrar ensino, pesquisa e extensão, promovendo um ambiente de troca de conhecimento e aproximação entre universidade, empresas e

sociedade.

A programação inclui palestras, minicursos e visitas técnicas a indústrias da região, além de sessões temáticas para apresentação de pesquisas desenvolvidas na graduação, mestrado e doutorado da FEB. O WEC, inspirado em feiras de recrutamento, contará com a presença de empresas que apresentarão seus programas de estágio e oportunidades de carreira para os alunos.