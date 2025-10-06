06 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
TRÂNSITO

Emdurb instala novos semáforos em cruzamento de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Dispositivo está instalado, mas ainda não começou a operar
Dispositivo está instalado, mas ainda não começou a operar

A Emdurb instalou semáforos no cruzamento da quadra 1 da rua dos Andradas com o quarteirão 2 da rua Alfredo Maia, na Vila Falcão, em Bauru.

Conforme apurado pela reportagem, o dispositivo atende a uma demanda antiga da população local e de motoristas que trafegam diariamente pelo trecho, para quem o trânsito é complicado nas imediações. 

Trata-se de um cruzamento em “T”: quem vem pela rua dos Andradas só tem a opção de convergir à esquerda. As duas vias também são rota de ônibus.

A Emdurb está concluindo a instalação dos equipamentos, que serão sincronisados, informa a assessoria de imprensa. "A equipe técnica realiza os ajustes necessários para assegurar o melhor funcionamento do sistema semafórico e a fluidez do trânsito na região. Assim que os trabalhos forem finalizados, o equipamento será colocado em operação", consta da nota, que não informa datas.

Quadra 1 da rua dos Andradas com o quarteirão 2 da rua Alfredo Maia (foto: Bruno Freitas)
