Emdurb instala novos semáforos em cruzamento de Bauru

A Emdurb instalou semáforos no cruzamento da quadra 1 da rua dos Andradas com o quarteirão 2 da rua Alfredo Maia, na Vila Falcão, em Bauru.

Conforme apurado pela reportagem, o dispositivo atende a uma demanda antiga da população local e de motoristas que trafegam diariamente pelo trecho, para quem o trânsito é complicado nas imediações.

Trata-se de um cruzamento em “T”: quem vem pela rua dos Andradas só tem a opção de convergir à esquerda. As duas vias também são rota de ônibus.