06 de outubro de 2025
TRÂNSITO

Jovem fica ferida após carro bater em poste e capotar em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JC
Samu encaminhou a vítima consciente ao PSC
Samu encaminhou a vítima consciente ao PSC

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após o carro em que estava como passageira, conduzido por um rapaz que conhecia apenas “de vista”, bater em um poste e capotar na madrugada desta segunda-feira (6), na quadra 1 da avenida Salvador Adelino Afonso, entre a Vila Santa Luzia e o Núcleo Mary Dota, em Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência, ela foi socorrida pelo Samu por volta das 2h e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC) com dores abdominais, permanecendo internada sob observação.

De acordo com os policiais militares que foram até o local, tanto o carro, um Polo, quanto o motorista não estavam mais no endereço do acidente, restando apenas os vestígios. A vítima relatou que o rapaz tentou fazer a curva da via, mas perdeu o controle da direção.

As causas do acidente serão apuradas.

Comentários

