Noroeste vence o São Paulo no Alfredão; VÍDEO

O time Sub-15 do Noroeste derrotou o São Paulo neste sábado (4), por 1 a 0, no Estádio Alfredo de Castilho, pelo duelo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista de base. A partida em Bauru teve entrada gratuita para a torcida, nas arquibancadas, e a TV Norusca transmitiu ao vivo pelo canal do clube no YouTube.
No primeiro tempo, uma cobrança de falta do Norusquinha teve a bola cortada pela defesa, que afastou parcialmente. O meio-campista noroestino Tobias ajeitou e fez o arremate. A bola, no entanto, sobrou para o camisa 9 Gustavo, que teve a frieza, na frente do goleiro, para fuzilar a rede do São Paulo.
No segundo tempo, quando o time adversário estava melhor, o Noroeste teve um pênalti claríssimo a seu favor, não marcado pela arbitragem. O atacante Diogo tentou o passe na grande área e a bola foi cortada com a mão pelo zagueiro adversário. O árbitro errou e mandou seguir.
Após a vitória, o Norusquinha volta a campo no próximo sábado (11), às 9h, com a vantagem do empate para enfrentar o São Paulo no campo Marcelo Portugal Gouvêa, no CT do time, em Cotia.