Du Mauad: o Noroeste pode jogar a Copa do Brasil em 2026?

A resposta: infelizmente não. E a gente explica...
Muita gente segue perguntando sobre as principais mudanças que foram anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol nessa semana e que irão impactar a próxima temporada. O novo calendário do futebol brasileiro em 2026 (anunciado na última quarta, dia 1), trouxe como uma das principais mudanças a Copa do Brasil passando a ser disputada por 126 times (ao invés dos 92 atuais). E aí toda a torcida noroestina começou a questionar a possibilidade da presença do Norusca na Copa do Brasil em 2026…
Infelizmente essa possibilidade NÃO existe. Apesar de alguns sites (como o GE) e alguns jornalistas tentarem “vender a idéia”, a realidade é que ela não acontecerá na próxima temporada. Serão 12 vagas pros times do Estado de São Paulo na Copa do Brasil em 2026. Todos os times da Série A em 2025 (são 6), mais o campeão da Série C (que pode ser Ponte, Guarani ou São Bernardo), e 6 vagas nos torneios Estaduais (5 pelo Paulistão 2025 e o campeão dessa Copa Paulista)…
O Noroeste terminou o Paulistão na 14ª colocação. Então temos 13 times acima do alvirrubro. Desses, 6 já estão garantidos (Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull e Mirassol). Como uma vaga irá pro XV ou pro Primavera (pela Copa Paulista), restarão apenas 5 vagas . Novorizontino, São Bernardo, Ponte, Guarani, Velo Clube, Portuguesa e Botafogo estão a frente do Norusca nessa espera pela vaga…
Imaginando o melhor cenário possível, que seria o acesso do Novorizontino pra Série A (Ferroviária e Botafogo não tem chance de acesso) e um dos 3 times do Estado conquistando o título da Série C (São Bernardo, Ponte ou Guarani); teríamos ainda as 5 vagas a serem preenchidas pelo Paulistão. Essas 5 vagas seriam pela ordem: dos 2 times que não conquistarem o título da Série C, do Velo Clube, da Portuguesa e do Botafogo. Portanto (infelizmente) nem na melhor das hipóteses, nem no cenário mais favorável sobraria uma vaga pro Noroeste na Copa do Brasil na próxima temporada. A realidade é essa. Infelizmente...
Sub-15 do Norusca vence o São Paulo no jogo de ida das 8ªs...
Que vitória espetacular! O time Sub-15 do Noroeste derrotou o São Paulo na manga de sábado (dia 4), por 1 a 0, no Alfredão, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria. No primeiro tempo, uma cobrança de falta do Norusquinha teve a bola cortada pela defesa, que afastou parcialmente. No rebote, o meio-campista noroestino Tobias ajeitou e bateu pro gol. A bola sobrou pro camisa 9 Gustavo, que teve e calma e fez o gol da vitória noroestina...
No segundo tempo, quando o São Paulo estava melhor, o Noroeste teve um pênalti claríssimo a seu favor, não marcado pela arbitragem. O atacante Diogo tentou o passe na grande área e a bola foi cortada com a mão pelo zagueiro adversário. O árbitro errou e mandou seguir...
Agora o Norusquinha vai com vantagem pro jogo de volta. No próximo sábado (dia 11), às 9h, de novo o São Paulo pela frente. A partida será no Marcelo Portugal Gouvêa, no CT Tricolor, em Cotia. O empate leva o time do técnico Marcelo Santos pras quartas de final...
“Fala, Voz Noroestina”: o quanto vale a pena levar a Copa Paulista a sério?
“Na ausência de jogos e novidades, o Voz Noroestina traz hoje uma reflexão: afinal, até que ponto vale a pena disputar a Copa Paulista com seriedade? Para refletir sobre isso, levantamos dados do Noroeste nas últimas sete edições da competição e os comparamos com os números do XV de Piracicaba, clube que costuma ter bons desempenhos no torneio...
Nesse período, o XV chegou a três finais, enquanto o Norusca não conseguiu avançar em nenhuma fase de mata-mata. Aliás, o retrospecto é ainda mais pesado: desde o título conquistado em 2012, o Noroeste não venceu nenhuma eliminatória nas oito participações seguintes. Os resultados do Nhô Quim renderam frutos. Em 2020, por exemplo, o clube garantiu vaga na Copa do Brasil, eliminou o Londrina na primeira fase e só caiu nos pênaltis diante do Juventude. A campanha rendeu aproximadamente R$ 1,2 milhão em premiação, sem contar bilheteria e patrocínios. Já em 2023, o time foi eliminado ainda na primeira fase da Série D...
É importante destacar que, nesse mesmo período, o XV se manteve na Série A2, enquanto o Noroeste saiu da A3 e alcançou a elite paulista. Os argumentos, portanto, existem dos dois lados. Há quem enxergue na Copa Paulista uma oportunidade valiosa, enquanto outros consideram o torneio um peso desnecessário. Com a vaga da Série D já assegurada em campo, fica a pergunta ao torcedor: em 2026, vale a pena o Noroeste entrar com uma equipe jovem para a Copa Paulista e mirar a vaga na Copa do Brasil?”
Texto do Augusto Lopes, do Voz Noroestina
Primavera bate o XV e sai em vantagem na final da Copa Paulista...
O Primavera saiu em vantagem na final da Copa Paulista. Na tarde de ontem, pelo jogo de ida da decisão, o Fantasma aproveitou o apoio de sua torcida e venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli. Brunão fez o gol decisivo, ainda no primeiro tempo. O Primavera teve um jogador expulso na reta final da segunda etapa, mas o “Nho Quim” não conseguiu buscar o empate...
A situação do confronto agora é a seguinte: o Primavera precisa de apenas um empate no jogo de volta para garantir o troféu e o direito de disputar a Série D do Brasileirão em 2026. As duas equipes já anunciaram que irão escolher a Série D. O XV de Piracicaba, por sua vez, tem que vencer o confronto no Barão de Serra Negra por dois ou mais gols de diferença pra conquistar o título. Em caso de vitória do XV por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis...
Os campeões de simples do Aberto da Primavera no Luso...
Com muitos jogos emocionantes e muita torcida foi encerrado o Aberto da Primavera Piracanjuba na Associação Luso Brasileira de Bauru. Foram mais de 210 inscrições, com partidas finalizadas após a meia noite tanto na sexta, como no sábado. Com as finais acontecendo ontem, as categorias de simples tiveram os seguintes campeões e vices:
Categoria A – Campeão: Lucca Cinel e vice: Caio Oliveira
Categoria B – Campeão: Miguel Freitas e vice: Ezequiel Fernandes
Categoria C – Campeão: Eduardo Zogheib e vice: Juliano de Paula
Iniciante Masculino – Campeão: Lucas Rocha e vice: Fernando Callai Cunha
No Feminino, Categoria A - Campeã: Beatriz Nardo e vice: Valentina Godoy
Categoria B – Campeã: Lucilene Garcia e vice: Yaracris Pontes Queiroz
Categoria C – Campeã: Karen Galvão e vice: Julia Oliveira
O Aberto da Primavera teve a UMALY Representações (Piracanjuba) como patrocinador OFICIAL. Também apoiaram o Torneio a Marajó Veículos (Omoda Jaecco e RAM), ONO Sports e Cassio Signs. Com a ajuda dos Professores Ronaldo, Leandro e Alinor Souza (Zinho), do Rodrigo Jaruzzi e Alexandre Comegno, os organizadores Professor Preto, Alessandro Lamonica, Fernando Nadal e Alex França puderam entregar com muito sucesso um dos maiores eventos do tênis bauruense...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pro pessoal da Umaly Representações, que deu todo apoio ao Aberto da Primavera. Um grande abraço pro casal Ulysses José Martins Neto e Marcelle de Martini Dias Martins.
