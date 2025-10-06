Du Mauad: o Noroeste pode jogar a Copa do Brasil em 2026?

A resposta: infelizmente não. E a gente explica...

Muita gente segue perguntando sobre as principais mudanças que foram anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol nessa semana e que irão impactar a próxima temporada. O novo calendário do futebol brasileiro em 2026 (anunciado na última quarta, dia 1), trouxe como uma das principais mudanças a Copa do Brasil passando a ser disputada por 126 times (ao invés dos 92 atuais). E aí toda a torcida noroestina começou a questionar a possibilidade da presença do Norusca na Copa do Brasil em 2026…

Infelizmente essa possibilidade NÃO existe. Apesar de alguns sites (como o GE) e alguns jornalistas tentarem “vender a idéia”, a realidade é que ela não acontecerá na próxima temporada. Serão 12 vagas pros times do Estado de São Paulo na Copa do Brasil em 2026. Todos os times da Série A em 2025 (são 6), mais o campeão da Série C (que pode ser Ponte, Guarani ou São Bernardo), e 6 vagas nos torneios Estaduais (5 pelo Paulistão 2025 e o campeão dessa Copa Paulista)…