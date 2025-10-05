Bauru Basket perde do Olímpia e se despede da Liga Sul-Americana

Na noite deste domingo (5), na cidade de Pilar, no Paraguai, o Bauru Basket foi superado pelos anfitriões do Olímpia Kings por 75 x 62. O jogo foi realizado no ginásio Roberto Cabanãs, válido pela 3ª rodada do Grupo A da Liga Sul-Americana de Basquete. Com o resultado, a equipe brasileira encerrou sua participação no torneio continental.

Diferente das partidas anteriores, o Dragão começou melhor e chegou a abrir 7 x 0 nos primeiros minutos. No entanto, os donos da casa ajustaram a defesa, exploraram as jogadas no garrafão e assumiram o controle do marcador. Apesar do equilíbrio em boa parte do confronto, os paraguaios conseguiram se impor com uma pequena margem de pontos nas três primeiras parciais. Sendo assim, no último quarto, apenas administraram a vantagem e garantiram o triunfo.

Mesmo com o revés, o cestinha da partida foi Gemerson Barbosa, autor de 21 pontos (5/12 nos arremessos do perímetro). Daniel Moreira também se destacou ao registrar um duplo-duplo: 12 pontos e 10 rebotes. Pelo lado paraguaio, Edgard Riveros e Jeremiah Wood lideraram a pontuação, com 18 e 14 pontos, respectivamente.