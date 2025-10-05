DAE faz obras para aliviar região afetada pelo rodízio em Bauru

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru iniciou, neste fim de semana, obras de ampliação de uma adutora com o objetivo de reforçar o abastecimento na região atualmente afetada pelo rodízio de água, que depende exclusivamente do Rio Batalha. A intervenção deve aumentar a capacidade de vazão de um trecho de aproximadamente dois quilômetros, que liga o reservatório do Jardim Imperial ao reservatório pulmão da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Segundo a autarquia, o reservatório do Jardim Imperial recebe água dos poços do Jardim Imperial e do Chácaras Cardoso, cada um com produção de cerca de 90 metros cúbicos por hora. A nova interligação será operada de forma alternada: parte do dia destinada ao reforço do reservatório pulmão e, em outro período, ao abastecimento do Parque das Nações e condomínios próximos, sem prejuízos para esta região da cidade, informa o departamento. As obras são executadas por equipe própria do DAE e devem ser concluídas até o fim desta semana.

O município também adotou medidas emergenciais para mitigar os efeitos do rodízio e, nesta semana, a frota de caminhões-pipa locados deve chegar a 22 veículos. Também será iniciada a distribuição de caixas d’água para moradores das regiões mais altas afetadas pelo racionamento e foram implantados pontos de distribuição de água no Recinto Mello Moraes, no Jardim Ouro Verde e no Alto Paraíso.