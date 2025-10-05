Agro quer financiamento climático

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) propôs a destinação de parte do financiamento climático internacional para o agronegócio. A posição consta no documento “Agropecuária Brasileira na COP30”, com as demandas da entidade para a conferência da Organização das Nações Unidas que será realizada em novembro em Belém.

“Temos a convicção de que a agricultura tropical é, sem dúvida, a oportunidade que melhor se apresenta de custo-efetividade para projetos e ações que possam ser encaminhadas com recursos do financiamento climático”, disse Muni Lourenço, presidente da comissão de meio ambiente da CNA, ao falar sobre a meta global de alcançar US$ 1,3 trilhão para conter as mudanças climáticas.

Marta Salomon, especialista sênior em políticas climáticas do Instituto Talanoa, criticou a exigência. “Esse dinheiro não é para produtores rurais brasileiros, é para financiar a adaptação e a redução das emissões de gases de efeito de estufa nos países mais pobres do mundo”, disse.