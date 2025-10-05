Infarto em mulheres: os motivos são outros

Pesquisadores da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, publicaram um novo estudo que mostra que grande parte dos infartos abaixo dos 65 anos são provocados por motivos diferentes do entupimento das artérias, que é considerada a causa mais tradicional. Nos casos analisados no trabalho, 32% foram por outros fatores.

Especialmente entre as mulheres, o estudo, publicado na revista científica Journal of the American College of Cardiology, revela que 53% são por causas não tradicionais. Entre os homens, o percentual foi de 25%.

Segundo os resultados, a maior parte dos infartos em mulheres com menos de 65 anos foi por causas como dissecação espontânea da artéria coronária (Deac), embolia e outras condições não relacionadas à placa que entope as artérias. Os cientistas analisaram dados de 2.780 pacientes acompanhados por mais de 15 anos - de janeiro de 2003 a março de 2018 - que tiveram um infarto no estado de Minnesota.