Refrigerante e depressão têm a ver?

O que pode parecer somente um hábito refrescante corre o risco de ter decorrências mais sérias do que apenas atrapalhar um dieta. Pesquisadores descobriram que o consumo de refrigerantes está associado ao diagnóstico de transtorno depressivo maior, bem como à gravidade da depressão, segundo um novo estudo. O trabalho foi publicado na revista cientíica JAMA Psychiatry, dos Estados Unidos.

A ligação entre cérebro e microbiota do estômago já foi estudada anteriormente, e esse último estudo bastante abrangente fez novas descobertas. A resposta está nos gêneros de bactérias eggerthella e hungatella, que podem indicar a existência de depressão.

Dessa forma, foram testadas amostras de fezes de 405 pacientes com idades entre 18 e 65 anos, que receberam o diagnóstico de depressão para medir os níveis da bactéria. Todos os voluntários anotaram diariamente seus níveis de depressão e se bebiam refrigerante. As categorias de resposta variaram de “nunca” a “várias vezes por dia”.